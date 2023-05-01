Vivo S17e будет поддерживать 80-Вт зарядку

В этом месяце компания Vivo представит в Китае смартфоны Vivo S17e, S17 и S17 Pro. Сегодня в базе данных местного регулятора 3C обнаружились сведения о модели Vivo S17e, которая проходит под номером V2285A. По данным сертификационного ведомства, аппарат оснастят поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт.

Ранее сообщалось об изогнутом AMOLED-дисплее и подэкранным дактилоскопическим сенсором, 12 ГБ оперативной памяти, многомодульной основной камере с оптической стабилизацией изображения (OIS) в главном модуле и тыльной панели с фотохромным покрытием.