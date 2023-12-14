Vivo S18 Pro получил продвинутую камеру

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Vivo S18 Pro, которая оценена в Китае в 450, 495 и 525 долларов за версии с 12/256 ГБ, 16/256 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили производительным процессором MediaTek Dimensity 9200+, 6,78-дюймовым OLED-экраном производства BOE с разрешением 2800:1260 точек, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 2800 нит и ШИМ-затемнением 2160 Гц, фронтальной камерой на 50 МП (сенсор Samsung S5KJN1, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX920 оптического размера 1/1,55 дюйма и OIS), 50 Мп(сверхширик) и 12 Мп (портретный модуль), аккумулятором на 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт, корпусом толщиной всего 7,45 мм, поддержкой Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7 и NFC, защитой от пыли и влаги (степень IP54) и фирменной оболочкой OriginOS 4 на базе ОС Android 14.