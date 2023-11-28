Vivo S18 Pro получит флагманскую камеру

Китайские источники поделились подробностями о смартфонах Vivo S18 и Vivo S18 Pro, которые еще не были представлены официально. Итак, базовую модель оснастят новой 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 с тактовой частотой до 2,63 ГГц, изогнутым OLED-экраном с максимальной яркостью 2800 нит, батареей ёмкостью 5000 мАч. Vivo S18 Pro получит флагманскую платформу MediaTek Dimensity 9200+, аккумулятор на 5000 мАч, тыльную камеру с главным 50-Мп модулем (топовый сенсор Sony IMX920, как в Vivo X100) и поддержку беспроводной связи Wi-Fi 7.

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