Vivo S18 засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Vivo S18, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие новой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, 16 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 14. Аппарат набрал 1221 в одноядерном и 3468 баллов в многоядерном испытаниях соответственно.

Ранее сообщалось, что Vivo S18 получит изогнутый OLED-дисплей с максимальной яркостью 2800 нит, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, а Vivo S18 Pro – производительный чипсет MediaTek Dimensity 9200+, батарею на 5000 мАч, основную камеру с главным модулем разрешением 50 Мп и адаптер Wi-Fi 7.