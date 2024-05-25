Vivo S19 Pro получит защиту от воды

Авторитетный информатор Digital Chat Station раскрыл параметры смартфона Vivo S19 Pro, официальный релиз которого состоится уже 31 мая. Итак, новинку оснастят 6,78-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и максимальной яркостью 4500 нит, 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 9200+ с тактовой частотой до 3 ГГц и графическим адаптером Mali-G715 Immortalis MP11, аккумулятором ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 80-Вт проводной быстрой зарядки, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик изображения Sony IMX921 и поддержка оптической стабилизации), 8 Мп (сверхширик) и 50 Мп (сенсор IMX816 с OIS и 50-кратным цифровым зумом), а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68 и IP69.

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