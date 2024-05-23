Vivo S19 и S19 Pro показали на пресс-рендерах

Компания Vivo опубликовала новые качественные изображения смартфонов Vivo S19 и S19 Pro, официальный релиз которых запланирован на 30 мая. Судя по изображениям, каждая модель получит по три расцветки.

По предварительным данным, базовую модель оснастят новеньким процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт, фронтальной камерой на 50 Мп и тыльной камерой с главным модулем на основе 50-Мп датчика GNJ формата 1/1,56 дюйма и поддержкой OIS. Старшей модели достанется производительный чипсет MediaTek Dimensity 9200+, 6,78-дюймовый OLED-экран с разрешением 2800:1260 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, батарея ёмкостью 5500 мАч и камера на базе 50-Мп сенсора Sony IMX921.