Vivo S20 Pro появился в продаже

Компания Vivo выпустила в китайскую продажу смартфон Vivo S20 Pro, который стоит эквивалент 465, 480, 520 и 550 долларов за модификации с 8/256 ГБ, 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно.

Напомним, что новинку оснастили 4-нм однокристальной системой MediaTek Dimensity 9300+ с максимальной частотой 3,4 ГГц, 6,67-дюймовым изогнутым экраном AMOLED с разрешением 1,5K, кадровой частотой 120 Гц, ШИМ-затемнением 3840 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX921 и OIS), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископ с 3-кратным оптическим зумом), фронтальной камерой разрешением 50 Мп, АКБ ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 90-Вт быстрой зарядки и предустановленной ОС Android 15 с фирменной прошивкой OriginOS 5.
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