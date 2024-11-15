Vivo S20 Pro получит продвинутую камеру

Сетевой инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о характеристиках смартфона Vivo S20 Pro, презентация которого ожидается уже в этом месяце. Итак, устройству приписывают наличие немного изогнутого 6,7-дюймового дисплея OLED LTPS с разрешением 2800:1260 точек, 4-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 9300+ с тактовой частотой до 3,25 ГГц и графическим адаптером Mali-G720 Immortalis MP12, фронтальной камеры на 50 Мп, тройной тыльной камеры с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX921 и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и (перископный модуль на датчике IMX882 с 3-кратным оптическим приближением), батареи ёмкостью 5500 мАч и поддержки быстрой зарядки мощностью 90 Вт.