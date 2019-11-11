Vivo S5 получит самую маленькую врезанную селфи-камеру

На прошлой неделе был раскрыт дизайн смартфона Vivo S5, основная камера которого очень похожа на алмаз. Сегодня появились новые фотографии смартфона, где видна его лицевая сторона с рекордно маленькой врезанной селфи-камерой на 32 Мп, диаметр которой составит чуть больше 3 мм.

Ниже мы можем увидеть сравнение камер Vivo S5, Samsung Galaxy Note10 и Galaxy S10.

Согласно предыдущим слухам аппарат получит основную камеру с четырьмя модулями разрешением 48, 8, 5 и 2 Мп, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 712, 8 Гб оперативной памяти, 6,44- дюймовый дисплей Full HD+ с подэкранном сканером отпечатков пальцев, аккумулятор на 4100 мАч и поддержку быстрой зарядки на 22,5 Вт.