Vivo S7 5G слили в сеть

Некоторое время назад на просторах интернета начали обсуждать новость о том, что смартфон Vivo S7 5G вскоре должен быть официально анонсирован. Теперь можно с уверенностью говорить, что анонс не за горами, ведь устройство показали на рендерах и инсайдеры даже поделились характеристиками новинки. Конечно, мы понимаем, что это все может быть выдумкой, но на самом деле ситуация, когда флагман сливают в сеть до официального анонса уже не новость. Более того, судя по изображениям высокого качества, Vivo S7 5G действительно слили без каких-либо тонкостей в плане параметров, а значит, совсем скоро гаджет официально представят. Ожидаем данного релиза и тогда поговорим о потенциальных конкурентах, которых на рынке очень даже много.

Комментарии и отзывы Vivo S7 5G
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