Vivo S9 с двойной селфи-камерой представят 6 марта

Сетевые источники подтвердили предыдущие слухи о том, что смартфон Vivo S9 будет представлен в начале марта. Если быть точнее, аппарат покажут уже 6 марта. Смартфону прочат производительный 6-нанометровый чипсет MediaTek Dimensity 1100, 6,4-дюймовый дисплей с разрешением 2400:1080 пикселей (плотность 480 PPI), сдвоенную тыльную камеру (один из модулей имеет разрешение 44 Мп) в старомодном вырезе, как у iPhone, тройную тыльную камеру в крупном блоке, 12 ГБ оперативной памяти и операционную систему Android 11 с фирменной оболочкой Vivo. Ориентировочная цена устройства пока не сообщается.