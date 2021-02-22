Vivo S9 с двойной селфи-камерой выпустят 3 марта

Компания Vivo объявила о том, что официальная презентация смартфона Vivo S9 состоится 3 марта. Ранее источники называли в качестве предполагаемой даты дебюта 6 марта. Смартфон должен получить 6-нанометровый чипсет MediaTek Dimensity 1100, 6,4-дюймовый дисплей с разрешением 2400:1080 пикселей (плотность 480 PPI), сдвоенную тыльную камеру (один из модулей имеет разрешение 44 Мп) в старомодном вырезе, как у iPhone, тройную тыльную камеру в крупном блоке, аккумулятор ёмкостью 4000 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 33 Вт, 12 ГБ оперативной памяти и операционную систему Android 11 с фирменной оболочкой Vivo.