Vivo T2 Pro готов к выходу

Профильный ресурс MySmartPrice сообщает, что уже в конце этого месяца компания Vivo представит смартфон T2 Pro. Устройству приписывают наличие 4-нанометровой однокристальной системы MediaTek's Dimensity 7200, изогнутого OLED-экрана с частотой обновления 120 Гц и разрешением Full HD+, а также основной камеры с главным модулем на 64 Мп и поддержкой оптической стабилизации изображения.

Напомним, что в конце мая был выпущен смартфон Vivo T2x, который оснащается батареей ёмкостью 6000 мАч, 44-Вт проводной зарядкой, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 1300, 6,58-дюймовым IPS-дисплеем с частотой обновления изображения 144 Гц и пиковой яркостью 650 кд/кв.м, а также сдвоенной тыльной камерой с датчикам изображения разрешением 50 Мп и 2 Мп (макро).