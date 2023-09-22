Vivo T2 Pro со 120-Гц экраном оценен в 290 долларов

Компания Vivо пополнила ассортимент смартфонов моделью T2 Pro, которая оценена на индийском рынке в 290 и 300 долларов за версии с 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка характеризуется 6,78-дюймовым дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, пиковой яркостью 1300 нит и кадровой частотой 120 Гц, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп (датчик Samsung GW3 и оптическая стабилизация) и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 16 Мп, 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7200 с тактовой частотой до 2,8 ГГц и графическим адаптером Mali-G610 MC4Ю, тыльной панелью из AG-стекла, аккумулятором ёмкостью 4600 мАч, поддержкой 66-Вт проводной зарядки, подэкраннным дактилоскопом, защитой от пыли и влаги (степень IP52), поддержкой сотовых сетей пятого поколения 5G, а также адаптерами Wi-Fi 6 802.11 ac (2,4 ГГц + 5 ГГц) и Bluetooth 5.3.