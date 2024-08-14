Vivo T3 Pro 5G протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Vivo T3 Pro 5G, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 с тактовой частотой до 2,63 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 14. Устройство набрало 1147 баллов в одноядерном испытании и 3117 баллов в многоядерном. Ранее аппарат засветился в базе данных IMEI, что говорит о его скором релизе.

Напомним, что недавно был выпущен смартфон Vivo T3 Lite 5G с процессором MediaTek Dimensity 6300, 6,56-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+, кадровой частотой 90 Гц и яркостью до 840 нит, селфи-камерой на 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт и предустановленной ОС Android 14 с оболочкой Funtouch 14.
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