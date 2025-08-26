Vivo T4 Pro оценили в 320 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Vivo T4 Pro, которая основана на 4-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 с тактовой частотой до 2,8 ГГц, графическим адаптером Adreno 722 и модемом 5G.

Новинка также получила систему охлаждения VC Smart Cooling, 6,77-дюймовый экран AMOLED с разрешением 2392:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 5000 нит, частотой ШИМ-регулировки 2160 Гц и защитным стеклом Diamond Shield Glass, ОЗУ LPDDR4X, флеш-память UFS 2.2, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX882 и оптическая стабилизация), 50 Мп (перископный модуль с 3-кратным оптическим зумом) и 2 Мп, селфи-камеру разрешением 32 Мп, батарею ёмкостью 6500 мАч, поддержку 90-Вт проводной быстрой зарядки, корпус толщиной 7,53 мм, защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, стереодинамики и предустановленную ОС Android 15. Смартфон оценен на дебютном индийском рынке в эквивалент 320, 340 и 365 долларов.
