Vivo T4x 5G получил аккумулятор на 6500 мАч

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью T4x 5G, которая обойдется на дебютном индийском рынке в эквивалент 160, 170 и 190 долларов за конфигурации с 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка получила 6,72-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и яркостью до 1050 нит, 4-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 7300 с тактовой частотой до 2,5 ГГц, графическим адаптером Mali-G615 MP2 и модемом 5G, ОЗУ стандарта LPDDR4x, флеш-памятью UFS 3.1, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камеру разрешением 8 Мп, батарею ёмкостью 6500 мАч, поддержку 44-Вт проводной быстрой зарядки, боковой дактилоскоп, стереодинамики, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, пластиковый корпус с прочностью по стандарту MIL-STD-810H, защиту от брызг и пыли в соответствии со степенью IP64, предустановленную ОС Android 15 с прошивкой Funtouch OS 15 и гарантией двух номерных обновлений в будущем.