Vivo T4x 5G протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Vivo T4x 5G, официальная презентация которого состоится уже 5 марта. Устройство с модельным номером V2437 оснащается 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7300 с тактовой частотой до 2,5 ГГц, графическим адаптером Mali-G615 MP2 и модемом для сотовых сетей пятого поколения, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной ОС Android 15. Аппарат набрал 1038 и 2985 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно. Ранее производитель подтвердил наличие аккумулятора ёмкостью 6500 мАч, поддержки 44-Вт проводной быстрой зарядки, а также расцветок Pronto Purple и Marine Blue.