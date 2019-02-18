Vivo V15 Pro выглядит шикарно

Смартфон Vivo V15 Pro показался на качественных рендерах, которые неожиданно для всех слили в сеть. Данный смартфон выделяется на фоне конкурентов одной ключевой особенностью — у него есть выдвижная камера, которая прячется в корпус и позволяет вам наслаждаться полноценным дисплеем без вырезов и прочих деталей. Кому-то данное преимущество покажется очень привлекательным, особенно если вы не так часто пользуетесь фронтальной камерой. Есть целый ряд пользователей, которые эту камеру включают раз в год, так что им данное решение очень даже подойдет. Остается лишь подождать, пока смартфон официально анонсируют и назовут его цену, тогда можно будет говорить о каких-то ярких преимуществах гаджета в сравнении с конкурентами.