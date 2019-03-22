Vivo V15 и V15Pro были представлены в России

20 марта в Москве прошла презентация смартфонов Vivo V15 и V15Pro. Если вкратце, то они получили восьмиядерные процессоры , 6 Гбайт ОЗУ, три основные камеры, выдвижную фронталку и абсолютно безрамочный 6,39-дюймовый дисплей, NFC и быструю зарядку.

Дисплей

Vivo V15 и V15Pro получили абсолютно безрамочный дисплей на 6,39 дюймов с разрешением 2340 × 1080 и без каких-либо челок, капелек или встроенных в экран камер. Фронтальную камеру решили сделать выдвижной, как во флагманской модели Vivo NEX. В модель V15Pro встроили сканер отпечатков пальцев прямо в экран, а в V15 его разместили на задней крышке.

Начинка

V15Pro работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 675AIE с 6 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт внутренней. Режим для игр Dual-Turbo способен увеличить производительность смартфона и обеспечить более плавную картинку. В свою очередь, V15 работает на восьмиядерном процессоре с 6 Гбайт оперативной памяти. Обе модели также поддерживают NFC, благодаря которому можно использовать бесконтактный метод оплаты.

Батарея

Новинки получили аккумуляторы емкостью в 3700 мАч с поддержкой функции быстрой зарядки Vivo Dual-Engine Fast Charging, которая способна зарядить смартфон до 25% за 15 минут. Из минусов стоит отметить старый разъем для зарядки формата MicroUSB.

Камера

Vivo V15Pro оснащен тремя основными камерами – основная на 48 мегапикселей, сверширокоугольный объектив на 8 мегапикселей и дополнительный на 5 мегапикселей для придания глубины картинки. Камера оснащена Искусственным Интеллектом, благодаря которому можно делать отличные портреты с размытым задним фоном, а также при помощи функции AI Body Shaping делать корректировку разных частей тела.

Фронтальная камера на 32 мегапикселя имеет выдвижной механизм. Она поддерживает функцию приукрашивания внешности, которая получила название Face Beauty.

Цены и старт продаж

Предзаказ на Vivo V15 и V15Pro уже стартовал и новинки можно будет будет приобрести в «М.Видео», «Эльдорадо» и интернет-магазине Vivo по цене в 28 990 рублей и 33 990 рублей соотвтенно. Официальный старт продаж на Vivo V15Pro запланирован на 28 марта, а на модель Vivo V15 на 13 апреля.