Обзор плюсов и минусов смартфона Vivo V15

На днях, компания Vivo представила в Москве уникальный смартфон V15Pro. Всю фронтальную поверхность тут занимает огромный яркий экран, а модуль фронтальной камеры расположен на выезжающей платформе.

Основная камера имеет целых три объектива, датчик отпечатков находится под экраном, есть модуль NFC, интеллектуальный помощник, быстрая зарядка, а также флагманское «железо». При всех этих наворотах, цена тут вовсе «не кусачая».

«Инновации – это главная ценность для Vivo. Мы первые в отрасли сделали фронтальную камеру выдвижной, что позволило не идти на компромиссы, и «залить» экраном всю переднюю панель.

Мы так же используем мощные камеры с продвинутой системой искусственного интеллекта, которые выводят возможности мобильной фотографии на новый уровень», — говорит генеральный директор Vivo в России Ляо Люся. — «V15Pro — это яркий пример нашего стремления предлагать самые современные и доступные товары нашим потребителям».

Продолжая традиции, заложенные смартфоном NEX, V15Pro оснащен усовершенствованной 32-мегапиксельной выдвижной фронтальной камерой, предназначенной для создания лучших селфи. Был значительно усовершенствован сам выдвижной механизм, что повысило его надежность. V15Pro оснащен Super AMOLED-экраном с диагональю 6,39 дюйма и с соотношением сторон 19,5:9. Ширина его рамок минимальна, поэтому дисплей занимает 91,64% фронтальной поверхности, гарантируя эффект погружения в играх и при просмотре видео.

«Прокачали» и основную камеру. Теперь она может похвастаться тримя объективами: основным (48 Мп), широкоугольным на 120 градусов (12 Мп), для съемок пейзажей и архитектуры, и дополнительным, для замера глубины (5 Мп). Технология Quad Pixel объединяет четыре пикселя в единый блок, значительно повышая фотосилу и позволяя делать качественные фото даже в темноте. В камерах используются функции на основе искусственного интеллекта, такие как «улучшайзер» Face Beauty, помощь в кадрировании Portrait Framing, режим Super Night для съемок без штатива ночью и функция AI Body Shaping, позволяющая проводить корректировку разных частей тела.

В V15Pro используется пятое поколение дактилоскопических датчиков, расположенных под экраном смартфона. Более высокая плотность пикселей для снятия отпечатков и более сложные алгоритмы позволяют безопасно и быстро разблокировать смартфон. А избавившись от датчика на задней крышке смартфона, инженеры смогли использовать для неё специальные цветовые покрытия «голубой топаз» и «яркий коралл» с переливами оттенков. Смартфон работает на операционной системе Android 9.

Vivo разработали собственного интеллектуального помощника Jovi, который хорошо понимает потребности и желания своего хозяина. Программа распознавания изображений Jovi имеет доступ к 100 основным интернет-магазинам, включающих полмиллиарда товаров. Теперь, чтобы купить понравившуюся сумочку, нужно лишь сфотографировать её. Для помощника выделена отдельная кнопка. Vivo дополнила также арсенал Google Ассистент дополнительными голосовыми командами: если нужно очистить память смартфона, найти фотографии котиков в альбоме или улучшить свои фото, достаточно просто попросить V15Pro об этом.

За производительность и плавность работы V15Pro отвечают восьмиядерный процессор Snapdragon 675AIE и 6 ГБ оперативной памяти. Постоянной памяти тут 128 ГБ с поддержкой карт памяти. Долгое время работы обеспечивает батарея на 3700 мАч, а технология Vivo Dual-Engine Fast Charging обеспечит восстановление заряда до 25% всего за 15 минут.

Специально для геймеров обновили игровой режим, и теперь он распределяет системные ресурсы согласно приоритету производительности игры, а режим Dual-Turbo уменьшает пропуск кадров на 300% и увеличивает плавность игры. Смартфон оборудован NFC-модулем, разъемом для наушников и даже FM-радио.

Помимо «прошки», был показан смартфон Vivo V15. У него основной модуль камеры на 12 Мп, вдвое меньше постоянной памяти и другой процессор, зато дисплей и батарейка чуть больше. Продаваться он будет в цветах «Голубой топаз» и «Красный гранат».

Смартфон Vivo V15Pro появился в продаже 28 марта по цене 33 990 рублей, а его «младший брат» будет доступен 13 апреля по цене 28 990 рублей. Пока же доступны предзаказы на официальном сайте Vivo (https://ru.vivo.com/), и все, кто их сделает, получат ценные подарки от Vivo.Автор: Артем Костенко