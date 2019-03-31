Обзор плюсов и минусов смартфона Vivo V15

2019-03-31, Автор - Эдуард Иванов; Продукт - Vivo V15; [212]
На днях, компания Vivo представила в Москве уникальный смартфон V15Pro. Всю фронтальную поверхность тут занимает огромный яркий экран, а модуль фронтальной камеры расположен на выезжающей платформе.

Основная камера имеет целых три объектива, датчик отпечатков находится под экраном, есть модуль NFC, интеллектуальный помощник, быстрая зарядка, а также флагманское «железо». При всех этих наворотах, цена тут вовсе «не кусачая».

«Инновации – это главная ценность для Vivo. Мы первые в отрасли сделали фронтальную камеру выдвижной, что позволило не идти на компромиссы, и «залить» экраном всю переднюю панель.

Мы так же используем мощные камеры с продвинутой системой искусственного интеллекта, которые выводят возможности мобильной фотографии на новый уровень», — говорит генеральный директор Vivo в России Ляо Люся. — «V15Pro — это яркий пример нашего стремления предлагать самые современные и доступные товары нашим потребителям».

Продолжая традиции, заложенные смартфоном NEX, V15Pro оснащен усовершенствованной 32-мегапиксельной выдвижной фронтальной камерой, предназначенной для создания лучших селфи. Был значительно усовершенствован сам выдвижной механизм, что повысило его надежность. V15Pro оснащен Super AMOLED-экраном с диагональю 6,39 дюйма и с соотношением сторон 19,5:9. Ширина его рамок минимальна, поэтому дисплей занимает 91,64% фронтальной поверхности, гарантируя эффект погружения в играх и при просмотре видео.

«Прокачали» и основную камеру. Теперь она может похвастаться тримя объективами: основным (48 Мп), широкоугольным на 120 градусов (12 Мп), для съемок пейзажей и архитектуры, и дополнительным, для замера глубины (5 Мп). Технология Quad Pixel объединяет четыре пикселя в единый блок, значительно повышая фотосилу и позволяя делать качественные фото даже в темноте. В камерах используются функции на основе искусственного интеллекта, такие как «улучшайзер» Face Beauty, помощь в кадрировании Portrait Framing, режим Super Night для съемок без штатива ночью и функция AI Body Shaping, позволяющая проводить корректировку разных частей тела.

В V15Pro используется пятое поколение дактилоскопических датчиков, расположенных под экраном смартфона. Более высокая плотность пикселей для снятия отпечатков и более сложные алгоритмы позволяют безопасно и быстро разблокировать смартфон. А избавившись от датчика на задней крышке смартфона, инженеры смогли использовать для неё специальные цветовые покрытия «голубой топаз» и «яркий коралл» с переливами оттенков. Смартфон работает на операционной системе Android 9.

Vivo разработали собственного интеллектуального помощника Jovi, который хорошо понимает потребности и желания своего хозяина. Программа распознавания изображений Jovi имеет доступ к 100 основным интернет-магазинам, включающих полмиллиарда товаров. Теперь, чтобы купить понравившуюся сумочку, нужно лишь сфотографировать её. Для помощника выделена отдельная кнопка. Vivo дополнила также арсенал Google Ассистент дополнительными голосовыми командами: если нужно очистить память смартфона, найти фотографии котиков в альбоме или улучшить свои фото, достаточно просто попросить V15Pro об этом.

За производительность и плавность работы V15Pro отвечают восьмиядерный процессор Snapdragon 675AIE и 6 ГБ оперативной памяти. Постоянной памяти тут 128 ГБ с поддержкой карт памяти. Долгое время работы обеспечивает батарея на 3700 мАч, а технология Vivo Dual-Engine Fast Charging обеспечит восстановление заряда до 25% всего за 15 минут.

Специально для геймеров обновили игровой режим, и теперь он распределяет системные ресурсы согласно приоритету производительности игры, а режим Dual-Turbo уменьшает пропуск кадров на 300% и увеличивает плавность игры. Смартфон оборудован NFC-модулем, разъемом для наушников и даже FM-радио.

Помимо «прошки», был показан смартфон Vivo V15. У него основной модуль камеры на 12 Мп, вдвое меньше постоянной памяти и другой процессор, зато дисплей и батарейка чуть больше. Продаваться он будет в цветах «Голубой топаз» и «Красный гранат».

Смартфон Vivo V15Pro появился в продаже 28 марта по цене 33 990 рублей, а его «младший брат» будет доступен 13 апреля по цене 28 990 рублей. Пока же доступны предзаказы на официальном сайте Vivo (https://ru.vivo.com/), и все, кто их сделает, получат ценные подарки от Vivo.
Автор: Артем Костенко

Комментарии:
«Зенит» представил сверхсветосильный объ...
«Зенит» представил сверхсветосильный объЕсли спросить любого советского фотолюбителя, какой фотоаппарат лучший, то он не колеблясь ответил бы «Зе...
Sony сократит число своих сотрудников в ...
Sony сократит число своих сотрудников в Согласно источникам Nikkei Asian Review, смартфоны Sony в плохом положении. Sony сократит число своих сот...
NVIDIA GTX 1650 вновь появилась в тестов...
NVIDIA GTX 1650 вновь появилась в тестов GeForce GTX 1650 от Nvidia снова появилась в базе данных тестовых программ. На этот раз в Final Fantas...
Опубликовано фото смартфона Xiaomi Mi 9 ...
Опубликовано фото смартфона Xiaomi Mi 9 Глава отдела новой продукции компании Xiaomi Ван Тен опубликовал фото смартфона Xiaomi Mi 9 в белой расцв...
Deck of Ashes требует от игрока стратеги...
Deck of Ashes требует от игрока стратегиСтудия AYGames официально представила рассказ о боевой системе в игре Deck of Ashes, которая является RPG...
Valve показала шлем Index...
Valve показала шлем IndexДовольно неожиданно для всех компания Valve презентовала свою собственную VR-гарнитуру под названием Inde...
LG готовит смартфон с 5G...
LG готовит смартфон с 5GСтоит признаться, что мы сильно недооценивали скорость развития 5G сетей. Дело в том, что многие думали, ...
HP выпустит ноутбуки на AMOLED матрице...
HP выпустит ноутбуки на AMOLED матрицеЕще в начале года появилась информация о том, что компания HP планирует выпустить в свет свои новые ноутб...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy A50 64GBОбзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy A50 64GB
Обзор карты памяти Toshiba EXCERIA PRO N502 (THN-N502G0640E6)Обзор карты памяти Toshiba EXCERIA PRO N502 (THN-N502G0640E6)
Обзор плюсов и минусов HUAWEI Y6 (2019). Бюджетный смартфон с кожаным задникомОбзор плюсов и минусов HUAWEI Y6 (2019). Бюджетный смартфон с кожаным задником
Обзор NAVITEL T500 3G. Навигационный Android-планшетОбзор NAVITEL T500 3G. Навигационный Android-планшет
Обзор Tenda AC7. Лучший двухдиапазонный роутер до 3000 рублейОбзор Tenda AC7. Лучший двухдиапазонный роутер до 3000 рублей
«Зенит» представил сверхсветосильный объ...
«Зенит» представил сверхсветосильный объЕсли спросить любого советского фотолюбителя, какой фотоаппарат лучший, то он не колеблясь ответил бы «Зе...
Предварительный обзор HP Reverb. Шикарна...
Предварительный обзор HP Reverb. ШикарнаКрупные компании постоянно выпускают какие-то новые шлемы виртуальной реальности и привлекают внимание по...
Обзор VICTORINOX CLASSIC 0.6223. Многофу...
Обзор VICTORINOX CLASSIC 0.6223. МногофуВ женской сумочке, порой, можно найти невероятное количество различных вещей, которые им необходимы в пов...
Предварительный обзор HyperX QuadCast. М...
Предварительный обзор HyperX QuadCast. МВ последнее время стримеров стало очень много — буквально каждый школьник или студент хочет вести свой ка...
Обзор Creatures Inc. Ловим животных...
Обзор Creatures Inc. Ловим животныхЕсли в любую игру добавить кооперативное прохождение, то она автоматически становится более увлекательной...
Предварительный обзор Enermax Aquafusion...
Предварительный обзор Enermax AquafusionУ системы жидкостного охлаждения Enermax Aquafusion есть одно большое преимущество — вы можете не пережив...
Обзор Moss Destruction. Классная игра...
Обзор Moss Destruction. Классная играСегодня мы поговорим о достаточно простой игре, которая должна была порадовать своей атмосферой и самобыт...
Предварительный обзор Lenovo ThinkPad X3...
Предварительный обзор Lenovo ThinkPad X3Недавно компания Lenovo официально представила свой новый ноутбук, который предназначен для тех, кто за к...
Обзор RICO. Очень необычный шутер...
Обзор RICO. Очень необычный шутерСегодня мы поговорим о достаточно необычной игре под названием RICO, которая выглядит интересно, у нее со...
Skyworth будет выпускать телевизоры на р...
Skyworth будет выпускать телевизоры на рЕсли европейские или американские бренды переносят производство в Россию, то это кажется вполне нормальны...
Обзор возможностей Canon EOS RP Body. На...
Обзор возможностей Canon EOS RP Body. НаПоследние несколько лет наблюдается повальный переход на беззеркальные фотокамеры. Оно, в принципе, и пон...
Предварительный обзор Zalman Z7 Neo. Сти...
Предварительный обзор Zalman Z7 Neo. СтиСегодня мы поговорим о новом корпусе Zalman Z7 Neo, который создавали специально для ценителей стиля и не...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor