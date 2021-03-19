Vivo V17 Pro начал получать обновление Funtouch OS 11

Обновление Android 11 для vivo V17 Pro в настоящее время проходит тестирование и доступно только избранным пользователям этого смартфона. Эти типы сборок доступны только нескольким пользователям, чтобы проверить их стабильность перед развертыванием для всех. Таким образом, компании могут избежать катастрофы, если возникнут проблемы со сборкой программного обеспечения.
OC Android 11 должен стать последним крупным обновлением программного обеспечения для vivo V17 Pro, поскольку компания vivo не предоставляет более двух обновлений Android.