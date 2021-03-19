Vivo V17 Pro начал получать обновление Funtouch OS 11

Китайский производитель смартфонов vivo поделился планом обновления Funtouch OS 11 на базе операционной системы Android 11. Следуя графику, компания начала выпуск этого обновления для Vivo V17 Pro в стране.

Обновление Android 11 для vivo V17 Pro в настоящее время проходит тестирование и доступно только избранным пользователям этого смартфона. Эти типы сборок доступны только нескольким пользователям, чтобы проверить их стабильность перед развертыванием для всех. Таким образом, компании могут избежать катастрофы, если возникнут проблемы со сборкой программного обеспечения.

OC Android 11 должен стать последним крупным обновлением программного обеспечения для vivo V17 Pro, поскольку компания vivo не предоставляет более двух обновлений Android.
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