Vivo V17 Pro с продвинутой камерой

Представлен новый смартфон Vivo V17 Pro, который создавали на основе того, что уже понравилось пользователям. Например, фанатам очень понравился экран, у которого нет выреза под камеру, нет ничего лишнего. Это решили развить и теперь вместо крошечной фронтальной камеры выезжает большой блок с несколькими датчиками и объектами, чтобы вы могли снимать красивые кадры и наслаждались их конечным результатом. Для многих пользователей, которые часто фотографируют себя и не хотят покупать при этом флагман от очень дорогих производителей, это реальное решение проблемы. Берешь, покупаешь смартфон с полноценным экраном и отличной камерой, а потом играешь в игры и снимаешь себя для социальных сетей. Этого предостаточно на самом деле.