Vivo V19 Pro на первых фото

Производителям смартфонов достаточно тяжело привлечь к себе внимание со стороны потенциальных покупателей, так как пользователи очень хотят нового и необычного, но на деле никто этого предоставить не может. В итоге покупатель, который хотел потратить свои деньги, просто уходит из магазина, так как там нет того, что ему нужно. У смартфона Vivo V19 Pro есть козырь на этот случай — у продукта на тыльной стороне гаджета находится система из четырех камер, которая смотрится крайне привлекательно и при этом позволяет снимать снимки в очень высоком качестве. Проблема только в том, что пока что производитель смартфон официально не представил и говорить о каком-то преимуществе пока что рано. Все же официальных тестов камер еще нет.