Vivo V1916A и его функции

Сведения о девайсе Vivo V1916A на сайте 3C представлены весьма скромно. Там указано, что аккумулятор гаджета имеет поддержку быстрой зарядки на 44 Вт. Уточняется, что для полного заряда потребуется 45 минут. А в течение 15 минут заряд аккумулятора пополняется на 50%.На коммерческий рынок аппарат выйдет под названием Vivo iQOO 5G. Месяц назад было объявлено о разработке данного устройства, которое относится к флагманской категории. Смартфон имеет в своей основе мощный процессор Qualcomm Snapdragon 855 с сотовым модемом Snapdragon X50 на борту.Стоимоть новинки составит 700 долларов.