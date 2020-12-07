Vivo V20 Pro 5G обновили до Android 11

Компания Vivo выпустила оболочку Funtouch OS 11 на базе операционной системы Android 11 для смартфона Vivo V20 Pro 5G. Прошивка проходит под модельным номером PD2020F_EX_A_6.70.8 и весит 3,6 ГБ. Апдейт привносит все нововведения Android 11 и ноябрьский патч безопасности Android.

Напомним, что вышедший в сентябре этого года Vivo V20 Pro 5G оснащается поддержкой мобильных сетей 5G, 6,44-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и контрастностью 3 000 000: 1, сдвоенной фронтальной камерой с модулями разрешением 44 Мп и 8 Мп, 8-ядерной платформой Snapdragon 765, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.
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