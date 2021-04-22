Vivo V2066 появился в базе тестирования Geekbench

Geekbench показывает, что устройство Vivo V2066 работает от процессора MediaTek MT6853V / TNZA. Номер модели процессора показывает, что это Dimensity 800U. В листинге также указано, что он оснащен 8 ГБ оперативной памяти и загружается на операционной системе Android 11. В одноядерных и многоядерных тестах Geekbench смартфона набирает 588 и 1687 баллов.
Смартфон V2066 ранее был замечен на сертификационном сайте Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Возможно данное устройство получит маркетинговое название одно из грядущих телефонов серии V компании Vivo.