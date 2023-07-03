Vivo V29 5G засветился в базе регулятора

В базе данных американского регулятора FCC обнаружились сведения о смартфоне Vivo V29 5G, который еще не был представлен официально. Сертификатор подтвердил наличие модема для сотовых сетей пятого поколения 5G, адаптера беспроводной связи Bluetooth, модуля NFC, батареи ёмкостью 4505 мАч и поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт. Соответствующий адаптер питания войдет в комплект поставки.

По предварительным данным, Vivo V29 5G также оснастят 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 778G Plus, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, предустановленной ОС Android 13 с фирменной оболочкой ОС Funtouch и тыльной камерой с главным модулем на 64 Мп и оптической стабилизацией изображения.