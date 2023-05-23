Vivo V29 Lite 5G показали на пресс-рендерах

В сети появились качественные изображения смартфона Vivo V29 Lite 5G, который еще не был представлен официально. Отметим привычный на сегодня дизайн с изогнутым дисплеем, врезанной селфи-камерой и двумя круглыми блоками тыльной камеры.

Что до технических характеристик, устройству приписывают наличие 6,78-дюймового AMOLED-экрана с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 695, 8 ГБ ОЗУ, аккумулятора ёмкостью 5000 мАч, поддержки 44-Вт проводной зарядки, фронтальной камеры на 16 Мп, тройной основной камеры с модулями разрешением 64 Мп (оптическая стабилизация), 2 Мп и 2 Мп, 128 ГБ флеш-памяти, слота для карты памяти microSD и предустановленной ОС Android 13 с фирменной прошивкой FunTouch OS 13. Ориентировочная цена смартфона составляет 300 долларов.