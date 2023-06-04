Vivo V29 Lite 5G получил 120-Гц AMOLED-

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Vivo V29 Lite 5G, которая будет стоить в Европе 360 евро. Новинка характеризуется 6-нм 8-ядерной платформой Qualcomm Snapdragon 695 5G, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, предустановленной ОС Android 13 с оболочкой Funtouch 13, 6,78-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1300 нит, подэкранным дактилоскопом, селфи-камерой на 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп (оптическая стабилизация), 2 Мп (макро) и 2 Мп (датчик глубины), батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 44 Вт.