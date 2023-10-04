Vivo V29 Pro оценен в 480 долларов

Компания Vivo представила смартфон V29 Pro, который обойдется в 480 и 515 долларов за варианты с 8/256 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинку оснастили 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2800:1260 пикселей, частотой обновления 120 Гц, частотой регулировки ШИМ 2160 Гц и пиковой яркостью 1300 кд/кв.м, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX766 и оптическая стабилизация), 12 Мп (Sony IMX663 и 2-кратный оптический зум) и 8 Мп (сверхширик), 4-нанометровой 8-ядерной платформой MediaTek Dimensity 8200 с тактовой частотой до 3.1 ГГц и графикой Mali-G610 MP6, батареей ёмкостью 4600 мАч, поддержкой 80-Вт проводной зарядки и корпусом толщиной 7,46 мм.

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