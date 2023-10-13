Vivo V29e оценен в 34 тысячи рублей

Компания Vivo представила в России смартфон Vivo V29e, который появится в продаже 10 ноября по цене в 34 и 39 тысяч рублей за версии с 6/256 ГБ и 12 ГБ/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка характеризуется 8-ядерной платформой Qualcomm Snapdragon 695 c графикой Adreno 619L ОЗУ LPDDR4x и флеш-памятью UFS 2.2, слотом для карты памяти microSD, 6,78-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1300 нит, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 64 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 50 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 44-Вт проводной зарядки, модемом 5G, адаптерами Wi-Fi 6 802.11 ax, портом USB Type-C и подэкранным дактилоскопом.