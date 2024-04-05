Vivo V30 Lite оценили в 25 тысяч рублей

Компания Vivo объявила о скором начале российских продаж смартфона Vivo V30 Lite, который будет стоить 25 тысяч рублей за единственную конфигурацию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Новинка характеризуется 6-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 685 с тактовой частотой до 2,8 ГГц и графическим адаптером Adreno 610, предустановленной операционной системой Android 14 с фирменной прошивкой Funtouch OS 14, 6,67-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 2400:1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц, подэкранным дактилоскопическим сенсором, фронтальной камерой на 8 Мп, основной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп, корпусом с размерами 163:75:7.95 мм и массой 196 граммов, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт, стереодинамиками, поддержкой Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 5, а также модулем NFC.