Vivo V30 Lite появился в российской продаже

Компания Vivo дала старт российским продажам смартфона Vivo V30 Lite, который оценен в 27 и 25 тысяч рублей за версии с 8/256 ГБ и 8/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Правда, первые покупатели смогут приобрести новинку за 25 и 22 тысячи рублей соответственно.

Напомним, что смартфон оснащается 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, 6-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 695 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Adreno 619, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, основной камерой с главным модулем разрешением 64 Мп, селфи-камерой на 50 Мп, батареей ёмкостью 4800 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 44 Вт, защитой от влаги в соответствии со степенью IP54, а также корпусом толщиной 7,96 мм и массой 190 граммов.