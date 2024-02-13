Vivo V30 Pro получит поддержку 80-Вт зарядки

Профильное издание 91mobile поделилось качественными изображениями и подробностями о смартфоне Vivo V30 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие 6,78-дюймового изогнутого AMOLED-дисплея с разрешением 2800:1260 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, защиты от пыли и влаги в соответствии со степенью IP54, корпуса с габаритами 164,4:75,1:7,5 мм и массой 188 граммов, черной и зеленой расцветок, производительной однокристальной системы MediaTek Dimensity 8200 с тактовой частотой до 3.1 ГГц, батареи ёмкостью 5000 мАч, поддержки 88-Вт проводной зарядки, до 12 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5x, до 512 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, селфи-камеры на 50 Мп, тройной основной камеры с модулями разрешением 50 Мп (оптика ZEISS), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъектив), а также фирменной прошивки FunTouch OS 14 на основе операционной системы Android 14.