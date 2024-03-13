Vivo V30 выходит в России

Компания Vivo представила в России смартфон Vivo V30, продажи которого стартуют 26 марта. Цены пока не раскрываются. Новинка оснащается 6,78-дюймовым изогнутым AMOLED-экраном с разрешением 2800:1260 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 2800 кд/м² и подэкранным дактилоскопом, селфи-камерой на 50 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор OmniVision OV50E оптического формата 1/1,55 дюйма и оптическая стабилизация) и 50 Мп (сверхширик с автофокусом), 4-нм 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 с тактовой частотой до 2,63 ГГц и графикой Adreno 720, 8 или 12 ГБ ОЗУ и 128 ГБ, 256 ГБ или 512 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 80-Вт проводной зарядки, фирменной прошивкой Funtouch 14 на основе ОС Android 14 и корпусом толщиной 7,5 мм.