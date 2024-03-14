Vivo V30e протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Vivo V30e, релиз которого ожидается в ближайшее время. Аппарат набрал 923 балла и 2743 балла в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно. Бенчмарк подтвердил наличие однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 14.

Напомним, что чуть больше месяца назад был представлен смартфон Vivo V30 с 6,78-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением 1280:2800 точек (1,5K), пиковой яркостью до 2800 нит и кадровой частотой 120 Гц, 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик изображения OmniVision OV50E оптического формата 1/1,55 дюйма и оптическая стабилизация) и 50 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 50 Мп с автофокусом, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 80-Вт проводной зарядки и корпусом толщиной всего 7,5 мм.
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