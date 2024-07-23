Vivo V40 Pro представят в самое ближайшее время

Если верить информации западных инсайдеров, смартфон Vivo V40 Pro поступит в продажу в самое ближайшее время — гаджет уже прошёл сертификацию соответствующих органов по всему миру, так что в сети есть предостаточно информации о новинке. Например, можно с уверенностью сказать, что смартфон Vivo V40 Pro будет оснащён мобильным процессором MediaTek Dimensity 9200+, что подтверждается информацией о процессоре из базы данных бенчмарка Geekbench. Конфигурация процессора включает одно ядро с частотой 3,35 ГГц, 3 ядра с частотой 3,0 ГГц и 4 ядра с частотой 2,0 ГГц, что соответствует характеристикам данной системы на кристалле из официальных источников.

Также смартфон будет поставляться с 8 ГБ оперативной памяти (информации про встроенную память пока что нет, но можно предположить, что здесь будет 256 ГБ памяти для хранения личного контента. И, что немаловажно, смартфон будет поставляться на базе операционной системы Android 14 с, вероятно, фирменной прошивкой Funtouch OS 14. В этом плане новинка действительно порадовала, потому что у производителя достаточно качественная фирменная прошивка с плавными анимациями и прочими преимуществами. Ещё с большой долей вероятности можно ожидать, что смартфон будут поставлять с 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем, тройной камерой на тыльной панели, ультратонким корпусом и аккумулятором ёмкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки в 80 Вт. Приличные характеристики для недорогого смартфона.