Vivo V40 Pro представят в самое ближайшее время

Также смартфон будет поставляться с 8 ГБ оперативной памяти (информации про встроенную память пока что нет, но можно предположить, что здесь будет 256 ГБ памяти для хранения личного контента. И, что немаловажно, смартфон будет поставляться на базе операционной системы Android 14 с, вероятно, фирменной прошивкой Funtouch OS 14. В этом плане новинка действительно порадовала, потому что у производителя достаточно качественная фирменная прошивка с плавными анимациями и прочими преимуществами. Ещё с большой долей вероятности можно ожидать, что смартфон будут поставлять с 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем, тройной камерой на тыльной панели, ультратонким корпусом и аккумулятором ёмкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки в 80 Вт. Приличные характеристики для недорогого смартфона.