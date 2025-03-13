Vivo V50 Lite 4G показали на первых рендерах

Профильное издание 91mobiles опубликовало качественные изображения и подробности о характеристиках смартфона Vivo V50 Lite 4G, который еще не был представлен официально. Судя по рендерам, аппарат получит вертикально ориентированный блок основной камеры с двумя модулями и вспышкой, плоский дисплей и корпус в темно-фиолетовой и светло-лавандовой расцветках.

Что до технических параметров, устройству приписывают наличие 6,77-дюймового AMOLED-экрана с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 685, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, тыльной камеры с модулями на 50 Мп и 2 Мп, фронтальной камеры разрешением 32 Мп, аккумулятора ёмкостью 6500 мАч, поддержки 90-Вт проводной быстрой зарядки, предустановленной операционной системы Android 15 с фирменной прошивкой Funtouch OS 15, модуля NFC и защиты от пыли и влаги в соответствии со степенью IP65. Ориентировочная цена смартфона составляет 250 евро.