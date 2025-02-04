Vivo V50 показала на пресс-рендерах

Компания Vivo опубликовала качественные изображения и подробности о характеристиках смартфона Vivo V50, который представят в Индии уже в этом месяце. Итак, отметим наличие сдвоенной основной камеры с модулями разрешением 50 Мп и 50 Мп с оптикой ZEISS, селфи-камеры на 50 Мп, изогнутого AMOLED-экрана с защитным стеклом Diamond Shield Glass от Schott и толщиной рамок всего 1,86 мм, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP68/69, батареи ёмкостью 6000 мАч, поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт, предустановленной прошивки Funtouch OS 15 на основе операционной системы Android 15 с новыми функциями Gemini AI и корпуса толщиной 7,39 мм, в красной, синей и серой расцветках.

У Pixel 9 Pro отслаивается камера от корпуса…
Google запустила серию смартфонов Pixel 9 в прошлом году и она сразу стала популярной, особенно благодаря…
Инсайдер раскрыл дату выхода Samsung Galaxy S25…
Авторитетный информатор Эван Бласс опубликовал утекший постер, посвященный презентации флагманской серии …
HONOR Magic7 Lite засветился в сети …
В базе данных Google Play Console обнаружились сведения о смартфоне HONOR Magic7 Lite, который еще не был…
Samsung Galaxy S25 Ultra будут обновлять 7 лет…
Известный своей осведомленностью информатор Арсен Люпин раскрыл характеристики флагманского смартфона Sam…
Honor представила геймерский смартфон GT…
Сегодня компания Honor официально представила сврй новый смартфон из игровой серии GT под названием Honor…
Nothing Phone (3a) засветился на первом фото …
В сети появилась первая живая фотография смартфона Nothing Phone (3a), официальный релиз которого ожидает…
Redmi Turbo 4 Pro получит ёмкий аккумулятор и 100-Вт зарядку…
Недавно в сети появилась информация, что смартфон Redmi Turbo 4 Pro получит батарею ёмкостью 7000 мАч и п…
DxOMark протестировали камеру Redmi Note 14 Pro+ 5G…
Французская лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования основной камеры смартфона Redmi Note…
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностейОбзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
Лучший смартфон до 20 тысяч осенью 2024? Обзор и тесты Tecno CAMON 30 5GЛучший смартфон до 20 тысяч осенью 2024? Обзор и тесты Tecno CAMON 30 5G
Кнопочный телефон с док-станцией. Обзор Xenium X700Кнопочный телефон с док-станцией. Обзор Xenium X700
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тестыЛичный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
Новый Топ 1 в DxOMark. Обзор камер HUAWEI PURA 70 UltraНовый Топ 1 в DxOMark. Обзор камер HUAWEI PURA 70 Ultra
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor