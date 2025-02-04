Vivo V50 показала на пресс-рендерах

Компания Vivo опубликовала качественные изображения и подробности о характеристиках смартфона Vivo V50, который представят в Индии уже в этом месяце. Итак, отметим наличие сдвоенной основной камеры с модулями разрешением 50 Мп и 50 Мп с оптикой ZEISS, селфи-камеры на 50 Мп, изогнутого AMOLED-экрана с защитным стеклом Diamond Shield Glass от Schott и толщиной рамок всего 1,86 мм, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP68/69, батареи ёмкостью 6000 мАч, поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт, предустановленной прошивки Funtouch OS 15 на основе операционной системы Android 15 с новыми функциями Gemini AI и корпуса толщиной 7,39 мм, в красной, синей и серой расцветках.