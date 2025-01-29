Vivo V50 показали на первом рендере

Напомним, что модель предыдущего поколения в лице Vivo V40 оснащается 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2800:1260 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, сдвоенной основной камерой Zeiss c модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация изображения) и 50 Мп (сверхширик), 50-Мп фронтальной камерой с автофокусом, 12 ГБ или 16 ГБ ОЗУ LPDDR4 и 256 или 512 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, батареей ёмкостью 5500 мАч и поддержкой 80-Вт проводной быстрой зарядки.