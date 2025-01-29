Vivo V50 показали на первом рендере

Авторитетный информатор Йогеш Брар поделился первым качественным изображением смартфона Vivo V50, который еще не был представлен официально. Отметим расцветку Rose Red, овальный блок основной камеры с двумя модулями и кольцевой вспышкой, а также скругленные углы корпуса. Утверждается, что Vivo V50 получит тонкий корпус и батарею ёмкостью 6000 мАч.

Напомним, что модель предыдущего поколения в лице Vivo V40 оснащается 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2800:1260 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, сдвоенной основной камерой Zeiss c модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация изображения) и 50 Мп (сверхширик), 50-Мп фронтальной камерой с автофокусом, 12 ГБ или 16 ГБ ОЗУ LPDDR4 и 256 или 512 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, батареей ёмкостью 5500 мАч и поддержкой 80-Вт проводной быстрой зарядки.
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