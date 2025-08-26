Vivo V60 Lite 5G протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфонов Vivo V60 Lite 5G и V60 Lite 4G, которые еще не были представлены официально. Старшая модель набрала 939 и 2527 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно. Бенчмарк подтвердил наличие однокристальной системы MediaTek Dimensity 7300 с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим адаптером Mali-G615 MC2, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной ОС Android 15. Что касается 4G-модели, то она демонстрирует производитель в 467 и 1536 баллов. Согласно бенчмарку, новинка получит 6-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 685 с тактовой с максимальной частотой 2,80 ГГц и графикой Adreno 610, 8 ГБ ОЗУ и ОС Android 15. Релиз смартфонов ожидается в ближайшее время.

