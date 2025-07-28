Vivo V60 показали на пресс-рендерах

Компания Vivo опубликовала официальные изображения смартфона Vivo V60, презентация которого ожидается в ближайшее время. Производитель подтвердил, что новинка станет самой тонкой моделью на индийском рынке с батареей ёмкостью 6500 мАч. Также отметим тройную тыльную камеру с оптикой ZEISS и поддержкой 100-кратного приближения.

По предварительным данным, аппарат получит 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 с максимальной частотой 2,8 ГГц, 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2800:1260 точек, частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью 5000 нит, до 16 ГБ ОЗУ LPDDR4X, до 512 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (Sony LYT-700V и OIS), 8 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископ W-типа с 3-кратным оптическим приближением и оптической стабилизацией), фронтальную камеру разрешением 50 Мп, батарею ёмкостью 6500 мАч, поддержку 90-Вт проводной зарядки и корпус толщиной 7,49 мм.