Vivo V60 показали на пресс-рендере

Авторитетный информатор Йогеш Брар опубликовал пресс-изображения смартфона Vivo V60, релиз которого ожидается в ближайшее время на индийском рынке. Отметим изогнутый экран, скругленные углы, тройную основную камеру, а также золотистую и сине-зеленую расцветки корпуса.

По предварительным данным, аппарат получит 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 с максимальной частотой 2,8 ГГц, 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2800:1260 точек, частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью 5000 нит, до 16 ГБ ОЗУ LPDDR4X, до 512 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (Sony LYT-700V и OIS), 8 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископ W-типа с 3-кратным оптическим приближением и оптической стабилизацией), фронтальную камеру разрешением 50 Мп, батарею ёмкостью 6500 мАч, поддержку 90-Вт проводной зарядки и корпус толщиной 7,49 мм.