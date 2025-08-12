Vivo V60 с АКБ на 6500 мАч оценили в 420 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью V60, которая основана на 4-нанометровой платформе Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 с максимальной частотой 2,8 ГГц и графическим ускорителем Adreno 722. Новинку также оснастили 6,77-дюймовым изогнутым AMOLED-экраном с разрешением 2392:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц, частотой дискретизации сенсора 480 Гц и пиковой яркостью 5000 нит, системой охлаждения VC Smart Cooling, 16 ГБ ОЗУ LPDDR4X и 512 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, тройной тыльной камерой Zeiss c модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX766 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископ на сенсоре Sony IMX882 и OIS), селфи-камерой разрешением 50 Мп, стереодинамиками, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, модемом 5G, батареей ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 90-Вт зарядки, корпусом толщиной 7,53 мм и массой 192 грамма. Смартфон оценен на дебютном индийском рынке в эквивалент 420 долларов за базовую конфигурацию с 8/128 ГБ памяти.

