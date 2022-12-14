Vivo X Flip получил устаревший чип

Если вы следите за рынком современных смартфонов, то заметили важную деталь — у всех крупных производителей уже есть свои складные модели с гибким дисплеем. Пока что нельзя сказать, что это прямо тренд и что пользователи скоро полностью перейдут на работу с такими смартфонами, но явно крупные компании не просто так вкладывают миллиарды в разработку этих устройств. И теперь у нас появились данные относительно смартфона Vivo X Flip, который должен в самое ближайшее время отправиться в продажу сразу после официальной презентации. Оказалось, что производитель решил не использовать в этом смартфоне флагманский процессор, так что он получит более слабое решение. Безусловно, вы не заметите разницу между этими двумя чипами, но всё равно ситуация немного странная.

Инсайдеры заявили, что новый складной смартфон получит процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 вместо нового флагманского чипа. Связано это с тем, что когда складной смартфон начали разрабатывать, флагманского чипа второго поколения на рынке ещё не было, а сейчас, когда устройство уже готово и может отправляться в продажу, переделывать систему заново никто уже не хочет. Вот и получается, что устройство, которое должно быть топовым решением для аудитории, на самом деле получит достаточно простой процессор прошлого года. Не сказать, что нас это сильно огорчило, но на самом деле неприятно, что компания не взялась за переработку смартфона под топовый чип — это привлекло бы гораздо больше покупателей.