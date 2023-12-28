Vivo X Fold 3 готовится к релизу в 2024 году

Сейчас эти гаджеты внутри компании получили индексы V2303A и V2337A, причём один гаджет будет Pro-вариантом, а другое устройство получит базовое название и чуть более простые характеристики. Стоит сразу отметить, что складной смартфон Vivo X Fold 3 Pro будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 3, плюс смартфон получит три камеры на задней панели — основной сенсор на 50 мегапикселей, а также ультраширокоугольную камеру и телеобъектив. Основной дисплей будет иметь разрешение 2K с частотой обновления 120 Гц, а внешний дисплей пока что остаётся загадкой, но у него тоже будет высокая частота обновления. Ещё у Vivo X Fold 3 будет ультразвуковой сканер отпечатков пальцев на обоих дисплеях и будет поддержка быстрой зарядки на 100 Вт. Отличные новости для тех, кто давно мечтал о складном флагмане.