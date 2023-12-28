Vivo X Fold 3 готовится к релизу в 2024 году

Этот год можно смело назвать годом складных смартфонов, потому что новых моделей было очень много. Совсем недавно OnePlus Open завоевал популярность фанатов, ранее Google Pixel показал весьма приличную оптимизацию, а Galaxy Z Fold 5 вовсе можно назвать лучшим смартфоном в своём сегменте на текущий момент. А теперь и компания Vivo готовится к запуску складного смартфона Vivo X Fold 3, и хотя гаджет, вероятно, запланирован на следующий год, некоторые основные фишки устройства появились уже сейчас. Согласно информации авторитетного инсайдера у Vivo X Fold 3 будет две модели — это будут абсолютно идентичные по дизайна гаджеты, но с немного разными характеристиками.

Сейчас эти гаджеты внутри компании получили индексы V2303A и V2337A, причём один гаджет будет Pro-вариантом, а другое устройство получит базовое название и чуть более простые характеристики. Стоит сразу отметить, что складной смартфон Vivo X Fold 3 Pro будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 3, плюс смартфон получит три камеры на задней панели — основной сенсор на 50 мегапикселей, а также ультраширокоугольную камеру и телеобъектив. Основной дисплей будет иметь разрешение 2K с частотой обновления 120 Гц, а внешний дисплей пока что остаётся загадкой, но у него тоже будет высокая частота обновления. Ещё у Vivo X Fold 3 будет ультразвуковой сканер отпечатков пальцев на обоих дисплеях и будет поддержка быстрой зарядки на 100 Вт. Отличные новости для тех, кто давно мечтал о складном флагмане.
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