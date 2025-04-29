Vivo X Fold 5 приписывают процессор Snapdragon 8 Gen 3

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился обновленными сведениями о складном смартфоне Vivo X Fold 5, который еще не был представлен официально. Итак, устройство оснастят 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, а не топовым Snapdragon 8 Elite, как сообщалось ранее. Также аппарат получит перископную камеру и поддержку беспроводной зарядки, как во флагманских моделях. А вот ультразвуковой дактилоскоп будет заменен на интегрированный в кнопку включения. Официальная презентация Vivo X Fold 5 ожидается в третьем квартале этого года.