Vivo X Fold получит почти квадратный экран. Фото

В сети появилось первое живое фото складного смартфона Vivo X Fold, который еще не был представлен официально. Защитный чехол надежно скрыл от любопытных глаз заднюю панель устройства, а вот почти квадратное соотношение сторон утаить было невозможно. По словам источника, складка посередине гибкого экрана полностью отсутствует.

Ранее сообщалось, что смартфон получит 6,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, внутренний гибкий 8-дюймовый экран с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц, флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 1, основную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 48 Мп (сверхширокоугольный), 12 Мп (2-кратный оптический зум) и 8 Мп (перископный модуль с 5-кратным оптическим зумом), 8 или 12 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 4600 мАч, а также поддержку проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной на 50 Вт.