Vivo X Fold3 Pro получил Android 15 раньше Pixel 9

Сегодня отличный день для владельцев международной версии смартфона Vivo X Fold3 Pro — компания Vivo начала выпуск обновления смартфона до операционной системы Android 15 с оболочкой FuntouchOS 15, так что в ближайшее время владельцы данного складного флагмана получат более свежую версию системы. Стоит отметить, что данное обновление распространяется «по воздуху» и занимает 2,47 ГБ, так что производителем рекомендуется скачивать его через достаточно быструю сеть (лучше это делать на Wi-Fi, а не по сотовой сети, так как сбой при загрузке файлов может вызвать проблемы при установке апдейта). Стоит отметить, что в новой операционной системе появились не только свежие меню и прочие радости жизни — в списке изменений множество нововведений, среди которых обязательно стоит отметить новый алгоритм планирования, который умеет анализировать приоритеты в работе гаджета и оценивать вычислительные требования разных приложений и задач, чтобы более точно распределять ресурсы системы на кристалле и повышать плавность работы системы.

Естественно, также добавлены новые обои, как статические, так и интерактивные, несколько универсальных системных тем, новые стили иконок и закруглённые углы для некоторых меню, поддержка функции скрытия названий приложений и новые стили для виджетов часов. В приложении «Альбомы» появилась функция «Memory Movie», позволяющая просматривать ваши воспоминания в формате фильма, плюс были добавлены функции Live Transcribe и Circle to Search.
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